Smart Home „Wir schaffen eine gemeinsame Sprache fürs vernetzte Heim“

WirtschaftsWoche: Seit Jahren gilt die Heimvernetzung als das nächste große Ding. Doch außer ein paar per App schaltbaren Steckdosen oder Heizungsthermostaten hat es sich bisher nicht durchgesetzt. Nun soll mit Matter ein neuer Standard für den Durchbruch sorgen. Ist das mehr als Zweckoptimismus?

Thomas Rosteck: Es ist sicher so, dass Smart-Home-Technologien bisher im Alltag nicht die Rolle spielen, die sie könnten. Aber das liegt nicht am fehlenden Potenzial, sondern an der Unübersichtlichkeit des Marktes und am Zoo konkurrierender Systeme. Genau das aber soll Matter ja ändern.