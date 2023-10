Smartphone: Mauer iPhone 15-Absatz in China – Rabattschlacht im Online-Handel

Die schleppende Nachfrage nach dem neuen iPhone 15 von Apple in China bewegt die heimischen Händler zu teils drastischen Preisnachlässen. Im Vergleich zum Vorgängermodell sind die Verkäufe in den ersten 17 Tagen nach der Markteinführung um 4,5 Prozent zurückgegangen, wie am Montag aus einem Bericht der Marktforscher von Counterpoint Research hervorgeht.