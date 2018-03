Smartphone-Nutzung: Europäer chatten und Asiaten spielen

Was die Datennutzung pro aktivem Nutzer auf Smartphones betrifft, führt Südkorea das Ranking an. Laut den Autoren liege das vor allem an der gut ausgebauten Telekommunikationsstruktur. In Südkorea und Japan laufen fast 100 Prozent der mobilen Daten über die schnellen 4G LTE-Netze – in Großbritannien liegt der Anteil knapp unter 50 Prozent, in Deutschland sogar nur bei 25 Prozent.