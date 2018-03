Smartphonevideo im Netz aufgetaucht: Erneut Patzer bei HTC-Neuvorstellung

Samsung Galaxy Note 4 LTE-A

Das bereits im Herbst vorgestellte Flaggschiff Galaxy Note 4 wurde Ende Dezember in einer neuen, verbesserten Version vorgestellt: Zunächst zwar nur in Südkorea erhältlich kommt das Note 4 LTE-A mit superschnellem LTE daher. Der neue Prozessor, ein Snapdragon 810, ermöglicht zusammen mit einem Tri-Band CA LTE-Modem eine deutlich schnellere Datenübertragung beim mobilen Surfen. So werden Download-Geschwindigkeiten von bis zu 450 Mb pro Sekunde möglich. Samsung rechnet vor, was das bedeutet: ein 700 Megabyte großes Video kann in 19 Sekunden heruntergeladen werden. Bei der sonstigen Ausstattung ist das Blitz-Handy wohl genauso ausgerüstet wie das auch hierzulande erhältliche Note 4.

Wehmutstropfen: In Deutschland könnte man diese Technologie gar nicht sinnvoll nutzen - es ist also fraglich, ob das rasante Smartphone es auf den deutschen Markt schafft. In Südkorea kommt es im Januar 2015 in den Handel, bei uns können solche Downloadgeschwindigkeiten wohl erst gegen Ende nächsten Jahres erreicht werden.

Bild: AP