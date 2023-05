Software-Konzern: SAP erhöht Mittelfristziele, kündigt Aktienrückkaufprogramm an

Parallel dazu kündigte er einen fünf Milliarden Euro schweren Aktienrückkauf an. Damit stellte sich Klein gegen den Großaktionär Union Investment. Die Fondsgesellschaft hatte bei der Hauptversammlung vergangene Woche gefordert, die Einnahmen von 7,7 Milliarden Dollar aus dem Verkauf der Datenanalyse-Tochter Qualtrics eher in Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz (KI) zu investieren. Nur so könne SAP langfristig vorne mitspielen.