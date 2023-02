Softwareanbieter: Teamviewer kauft weitere Aktien zurück

Teamviewer will am Dienstag vorläufige Zahlen für das Jahr 2022 vorlegen. Die fakturierten Umsätze (Billings) stiegen nach Angaben von Mitte Januar um 16 Prozent auf 635 Millionen Euro. Im vierten Quartal zog das Wachstum auf 24 Prozent an. Die operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) habe bei etwa 47 Prozent gelegen und damit am oberen Ende der prognostizierten Spanne.