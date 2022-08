Softwarekonzern SAP und Ex-Betriebsratschef einigen sich außergerichtlich

Der Streit um die fristlose Kündigung eines ehemaligen SAP-Betriebsratschefs wurde beigelegt. Beide Parteien hätten sich außergerichtlich geeinigt, teilte ein Sprecher des Landesarbeitsgerichts Baden-Württemberg der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart am Mittwoch mit. Ein SAP-Sprecher bestätigte auf Anfrage, dass sich beide Parteien geeinigt hätten. „Über die Details wurde gegenseitiges Stillschweigen vereinbart“, so der Sprecher.