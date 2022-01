Softwarekonzern SAP will das Cloud-Wachstum in diesem Jahr weiter beschleunigen

„Immer mehr Unternehmen entscheiden sich für die SAP, um sich neu aufzustellen, stabile Lieferketten aufzubauen und sich auf dem Weg in die Cloud zu nachhaltigen Unternehmen zu entwickeln“, so SAP-Chef Klein. „Diese dynamische Entwicklung zeigt sich im gewaltigen Erfolg von ,Rise with SAP´, unserem wichtigsten Cloudangebot, sowie im herausragenden Wachstum unseres ganzen Portfolios.“



Unter dem Titel „Rise with SAP“ hatte der Konzern vor ziemlich genau einem Jahr eine regelrechte Charmoffensive gestartet, um ihre Bestandkunden vom Gang in die Cloud zu überzeugen. Denn das wahre Problem von Christian Klein war lange Zeit: Viele der alteingesessenen Nutzer der SAP-Programme zur Unternehmenssteuerung wollten ihre Software im Haus betreiben – nicht, wie der IT-Konzern es propagiert, ihre Anwendungen in die Internetwolke verlagern.