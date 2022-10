Soziale Medien: Twitter überprüft angeblich Praxis zu Sperrung von Konten

Dies könne im Zusammenhang damit stehen, die Vorgehensweisen in Einklang zu bringen mit der Vision von Elon Musk für die Social Media Plattform. Denn der Tesla-Chef will den Kurznachrichtendienst für 44 Milliarden Dollar kaufen und hatte bereits im Mai Änderungen an den Praktiken zur Moderation von Inhalten auf Twitter versprochen.