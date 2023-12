Soziale Netzwerke Gefälschte Rolex- und Patek-Philippe-Uhren bei Elon Musks X

So muss der Nutzer, wenn er eine solche Werbeanzeige entdeckt, auf einen Button daneben klicken, worauf sich eine Eingabemaske öffnet. In dieser werden mehrere Daten zu der Anzeige abgefragt, die sich nur ermitteln lassen, indem der Nutzer die Maske wieder schließt, wobei alle eingegebenen Informationen verloren gehen. Abgefragt wird etwa ein Nutzername, der sich nicht aus der Anzeige heraus kopieren lässt, sodass dieser händisch notiert werden muss. Merken kann man sich die Namen hinter solchen offenbar betrügerischen Anzeigen eher nicht. Dazu sind sie in vielen Fällen zu kryptisch: @AlfredaK63462 oder @SaraStrokes14946.