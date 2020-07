Soziales Netzwerk in der Kritik So gefährlich ist TikTok wirklich

Die Social-Media-App TikTok bricht alle Rekorde: Nie zuvor hat eine mobile Unterhaltungssoftware in so kurzer Zeit so viele Nutzer gewonnen. Ende April stieg die Zahl der Downloads laut Erhebungen des Datendienstleisters Sensor Tower weltweit über die Zwei-Milliarden-Marke. Allein im Juni kamen weltweit mehr als 87 Millionen zusätzliche Nutzer hinzu. TikTok war vor Zoom, Facebook, WhatsApp und Instagram das weltweit am häufigsten aus den App-Stores geladene Handy-Programm.