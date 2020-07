Soziales Netzwerk in der Kritik So gefährlich ist TikTok wirklich

In der Folge konnten Angreifer anderen TikTok-Anwendern unter anderem Videos unterschieben und in deren Namen hochladen. Außerdem waren die Hacker in der Lage Videos zu löschen oder auch an persönliche Daten zu gelangen, wie etwa an die E-Mail-Adresse oder das Geburtsdatum. Zudem konnten die Angreifer Videos, die von den Nutzern als privat markiert waren, für die Öffentlichkeit freigeben. Speziell bei Inhalten von Kindern und Jugendlichen war das ein eklatanter Verstoß gegen die Datenschutzbestimmungen.