Spieleentwickler: US-Kartellbehörde FTC will Activision-Kauf durch Microsoft blockieren

Die US-Kartellbehörde FTC will die Mega-Übernahme des Computerspiel-Herstellers Activision Blizzard durch den Softwarekonzern Microsoft blockieren. Die Behörde reichte am Donnerstag eine entsprechende Klage gegen den geplanten rund 69 Milliarden Dollar schweren Kauf ein. Microsoft teilte mit, dass das Unternehmen zuversichtlich in den Rechtstreit gehe. Der Konzern begrüße zudem die Chance, den Fall vor Gericht zu präsentieren.