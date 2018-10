Spionage-Chips So spionieren staatliche Schnüffler Firmen und Privatleute aus

3. Wer könnte solche Angriffe durchführen?

Cyber-Attacken, wie im von der „BusinessWeek“ geschilderten Fall, sind enorm aufwändig und extrem ineffizient. Denn selbst wenn es Spionen gelingt, an irgendeiner Stelle in die Beschaffungs- und Produktionskette einzudringen, gleicht der Angriff einem Schuss mit einer gigantischen Ladung Schrot – allerdings ohne zuvor klar definiertes Ziel. Je früher die Attacke in der Fertigung beginnt, desto unklarer bleibt, wo die modifizierte Hard- oder Software einmal zum Einsatz kommt. In welchem Rechenzentrum, auf welchem Schreibtisch, in wessen Jackentasche ein Computer oder Telefon mit Schnüffelchip einmal landen wird, können die Spione dann kaum steuern.