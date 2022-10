Starlink für Europa Wer baut für die EU das Satelliteninternet?

Die Sorge, dass Deutschland bei dem Satellitenprogramm außen vor bleibt, führt in der Industrie zu Unruhe. In einem Schreiben, das der WirtschaftsWoche vorliegt, haben sich der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und Branchenvertreter der Raumfahrtindustrie kürzlich an die Bundesregierung und an Abgeordnete im Bundestag gewendet. „Eine ambitionierte deutsche Zeichnung der entsprechenden Technologieentwicklungsprogramme bei der Esa-Ministerratskonferenz im November 2022 ist sehr wichtig“, heißt es darin. Und Matthias Wachter, Geschäftsführer der Initiative NewSpace beim BDI, betont: „Wenn Deutschland sich am Esa-Programm zur Unterstützung der EU-Initiative zur sicheren Konnektivität nicht beteiligt, werden deutsche Unternehmen auch keine Aufträge erhalten.“ Mehr noch: „Deutschland wird zudem auch bei der Ausgestaltung keine Mitsprache haben.“