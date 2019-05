Start-up-Gründer Wie KI den „desolaten Kundensupport“ verbessern soll

Das müssen Sie erzählen.

In Schweden wurde in mein Auto eingebrochen und mein Portemonnaie gestohlen. Nun musste ich in einer Samstagnacht drei Bankkarten von unterschiedlichen Kreditinstituten sperren lassen. Diese Prozedur hat eine Stunde gedauert. In der Zeit hätten die Karten dutzende Male verwendet werden können – das kann in einer Gesellschaft, in der wir immer weniger Zeit haben, nicht sein. Bei Netflix oder Spotify kann ich auch in Echtzeit Produkte wie Filme oder Musik konsumieren. Aber Support in Echtzeit kann ich nicht in Anspruch nehmen.