Statistischen Bundesamt Nur Hälfte der Firmen in Deutschland mit schnellem Internet

Zu Behörden und öffentlichen Institutionen hatten im ersten Quartal 2018 demnach 57 Prozent der Internet-Nutzer Online-Kontakt – gegenüber 2008 ist dieser Wert nahezu gleich geblieben (55 Prozent). In den meisten Fällen sei es dabei lediglich um die Suche nach Informationen gegangen. Immerhin 34 Prozent haben sich amtliche Formulare heruntergeladen. Nur knapp jeder Fünfte schickte die ausgefüllten Formular jedoch auch online zurück.



Das Statistische Bundesamt gibt seit 1952 jährlich sein Nachschlagewerk heraus, das Statistische Jahrbuch 2019 wird aber die letzte gedruckte Ausgabe sein. Künftig will die Behörde ihr digitales Angebot ausbauen und sich von der „Hard Copy“ verabschieden, sagte Thiel. Der Bedarf an einem digitalen Zugang zu statistischen Daten sei zunehmend gefragt. Die Informationen werden künftig auf allen Endgeräten zur Verfügung stehen. Die Website www.destatis.de habe eine neue Optik erhalten, die Such-Optionen seien verbessert worden, sagte Redaktionsleiterin Juliane Gude. In der online verfügbaren Datenbank stünden mehr als eine Milliarde Werte zur Nutzung und Bearbeitung zur Verfügung.