Steve Wozniak Warum „The Woz“ seinen Facebook-Account löschte

Eine grundlegende Abkehr von Facebooks Geschäftsmodell hält der Mann, der ein gefragter Ratgeber in der digitalen Welt ist, nicht für notwendig. „Sie müssten einfach nur kontrollieren, dass man da wirklich mit seinen Freunden kommuniziert – und nicht von Leuten mit all ihren Botschaften beschallt wird. Es würde natürlich etwas kosten, all diese Posts zu kontrollieren. Und das würde vermutlich den Gewinn etwas drücken. Deshalb tun sie nicht allzu viel.“



Steve Wozniak - auch als „The Woz“ bekannt - hat 1976 gemeinsam mit Steve Jobs Apple gegründet. Er war der Tüftler im Hintergrund. Ohne ihn hätte es den ersten erschwinglichen Computer für zu Hause nicht gegeben. Mitte der Achtzigerjahre zog sich Wozniak bei Apple zurück. Er gründete weitere Unternehmen – etwa um Fernbedienungen und GPS-Technologien zu entwickeln. Vor kurzem hat er einen Risikofonds für Blockchain-Projekte gestartet.



