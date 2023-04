Streamingdienst: Netflix enttäuscht mit Ausblick und Nutzerwachstum – Aktie fällt

Angesichts des harten Kampfs mit Konkurrenten wie Amazon Prime oder Disney+ will Netflix auf diejenigen setzen, die den Service ohnehin schon benutzen – so teilen sich 100 Millionen Menschen Passwörter für den Dienst, ohne selbst dafür zu bezahlen. Daraufhin war der Konzern in den vergangenen Monaten in einigen Ländern gegen das Teilen von Passwörtern vorgegangen.