Börsengang: So funktioniert die Erfolgsformel von Spotify

So schafft der Streamingdienst, was viele sich von der Digitalisierung versprechen – aber kaum jemand kann: dem Kunden stets genau das zu bieten, was der gerade haben möchte. „Es gibt wohl kein Unternehmen, das seine Kunden so genau kennt wie Spotify“, sagt der Analyst Gene Munster, „und keines, das sein Produkt auf Basis dieser Kenntnisse so konsequent personalisiert.“ Deshalb lohnt sich ein Blick auf Spotify auch für jene, die sich nicht mit Musik auskennen. Die Vorgehensweise des Streamingdienstes taugt als Schablone für die Art und Weise, wie Angebote in einer immer digitaleren Welt geschneidert werden müssen. Wie findet ein Unternehmen heraus, was Kunden wirklich wollen? Und wie baut es ein Produkt, für die diese bereit sind, knapp zehn Euro monatlich zu zahlen.