Streit um Huawei EU will Marktöffnung im Gegenzug für weiche Regeln bei 5G

„Wenn China die informelle Beschränkung des Marktanteils ausländischer Anbieter auf 25 Prozent fallen lässt, ist die EU-Kommission bereit, von verpflichtenden Sicherheitschecks abzusehen“, heißt es in EU-Kreisen. Stattdessen soll China beim EU-China-Gipfel am 9. April einer freiwilligen Selbstverpflichtung zustimmen, nicht in der EU zu spionieren. Chinesische Anbieter wie Huawei und ZTE könnten beim Ausbau des 5G-Netzes in Europa zum Zuge kommen, wenn sie zusichern, dass sie keine Spionage zulassen.