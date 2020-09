Streit um Streaming-Plattform Oracle und Wal-Mart kaufen sich bei TikTok ein

TikTok Global wird das weltweite Geschäft des sozialen Netzwerks bündeln. Das neue Unternehmen wird in Texas angesiedelt und soll mindestens 25.000 Mitarbeiter beschäftigen. Die Eigner streben an, es innerhalb von zwölf Monaten an die Börse zu bringen. Derzeitige Aktionäre sind neben Gründer ByteDance auch US-Wagniskapitalgeber wie Sequoia Capital und General Atlantic. Die Mehrheit ist in amerikanischer Hand und die Amerikaner stellen vier der fünf Mitglieder im Verwaltungsrat.