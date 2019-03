Streit um Urheberrechtsreform „Eure geistige Verwirrung ist unsere Goldmine“

Keiner der Reformbefürworter jedoch formulierte so süffisant wie der Internet-Pionier Jaron Lanier. In einem offenen Brief schrieb er, voll Ironie und vermeintlich aus Sicht von Youtube und Co., an die Adresse der Protestler: „Indem Ihr gegen die EU-Urheberrechtsrichtlinie protestiert, unterstützt Ihr uns dabei, die Urheber um ihre Bezahlung zu bringen, und damit auch Euch! Natürlich hat man Euch erzählt, dass Eure Daten nichts wert seien. Oh ja, bitte glaubt das! Euer Glaube, nichts als Euer Glaube, ist unser Segen. Eure geistige Verwirrung ist unsere Goldmine. Danke, dass Ihr Eure Zukunft zu unseren Gunsten verschenkt. Denn wenn Roboter eines Tages so weit entwickelt sind, dass sie Eure Jobs übernehmen, gehören die Roboter uns. Wir schulden Euch keinen Cent für die Daten, die die Roboter zu dem machen, was sie sind. Schließlich habt Ihr dafür gesorgt, dass wir niemandem etwas schulden!“