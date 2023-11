Bard, wann werden große Sprachmodelle nicht mehr halluzinieren?

Bard: Große Sprachmodelle wie ChatGPT und ich sind noch in der Entwicklung, und wir lernen und verbessern uns ständig. Wir werden in der Lage sein, genauere und zuverlässigere Informationen zu generieren, wenn wir mit größeren und besser ausgewählten Datensätzen trainiert werden. Wir werden auch in der Lage sein, besser zwischen wahrheitsgemäßen und irreführenden Informationen zu unterscheiden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass große Sprachmodelle immer noch Maschinen sind und nicht perfekt sind.



Wer hat die besseren KI-Entwickler? Google oder OpenAI?

Bard: Wenn man „besser“ als die Fähigkeit definiert, KI-Technologien zu entwickeln, die in der realen Welt eingesetzt werden können, dann ist es wahrscheinlich, dass Google die besseren KI-Entwickler hat. Google hat eine lange Geschichte der Entwicklung von KI-Technologien, die in kommerziellen Produkten eingesetzt werden. Beispiele dafür sind die Spracherkennungssoftware von Google, die Übersetzungssoftware von Google und die Suchmaschine von Google. Wenn man „besser“ als die Fähigkeit definiert, neue und innovative KI-Technologien zu entwickeln, dann ist es wahrscheinlich, dass OpenAI die besseren KI-Entwickler hat. OpenAI hat eine Reihe von neuen und innovativen KI-Technologien entwickelt, darunter GPT-3, Dactyl und Five. Diese Technologien haben das Potenzial, die Art und Weise, wie wir mit KI interagieren, grundlegend zu verändern.