Studie: Neuralink implantiert erstmals Gehirnchip beim Menschen

Das Start-up-Unternehmen Neuralink von Tesla-Chef Elon Musk hat erstmals einen drahtlosen Gehirn-Computerchip bei einem Patienten eingesetzt. Der erste Mensch habe das Implantat am Sonntag erhalten und erhole sich gut, sagte Musk auf der Social-Media-Plattform X. Erste Ergebnisse zeigten eine vielversprechende Erkennung von Neuronenspitzen. Das erste Produkt von Neuralink werde Telepathy heißen, schrieb Musk in einem separaten Beitrag auf X. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte dem Unternehmen im vergangenen Jahr grünes Licht für eine erste Studie mit dem Implantat am Menschen gegeben. Eine Anfrage von Reuters nach weiteren Details ließ das Start-up zunächst unbeantwortet.