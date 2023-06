Suche nach Funkstörungen „Manchmal erinnert das an eine Art Schnitzeljagd, die sich über Stunden hinziehen kann“

Aber manche stören auch absichtlich?

Definitiv. Wir haben beispielsweise gerade in Grenznähe zu den Niederlanden immer wieder Fälle, da stellen Leute LKW-Anhänger irgendwo in den Wald oder auf eine Wiese, in denen eine komplette Sendeanlage mit Elektroaggregat steckt, und übertragen über diese Schwarzsender beispielsweise ein Wochenende lang ein Rockkonzert, das jenseits der Grenze in den Niederlanden stattfindet. Da ist dann plötzlich ein Sender mehr im Autoradio, der andere überlagert, das fällt schon auf und kann auch den Flugfunk stören. Dann rücken wir auch kurzfristig aus. Die Strafen für Schwarzsender sind in den Niederlanden höher als bei uns. Also stellen die ihre Sender auf unsere Seite der Grenze. Allerdings ist unsere Aufklärungsquote hoch und wir reagieren schnell.