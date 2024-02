Suchmaschine Fast unbemerkt: Google stellt Cache-Funktion ein

Ein Cache ist in der Computertechnik ein Zwischenspeicher, ein Kurzzeitgedächtnis, wenn man so will. Informationen werden aus dem Datenstrom entnommen, gespeichert und, wenn sie nicht dauerhaft aufgehoben werden sollen, überschrieben. Genau das hat Google lange Zeit mit Webseiten gemacht und seinen Nutzern diese Kopien zur Verfügung gestellt.