Suchmaschinenkünstlerin Bei welchen Suchbegriffen Andrew Google überlistet

Für das Projekt Art Basel Miami Beach visualisierte die Suchmaschinenkünstlerin ihren Traum, an dieser Kunstmesse teilzunehmen. Dazu fertigte sie verschiedene Ölportraits eines Männerkopfes an und klebte in die Ecken Bilder von Prominenten, die die Messe bereits einmal besucht hatten. Anders als bei „Turner Prize Winners“ produzierte Andrew zusätzliche Fotos und Videos, in denen sie und eine Freundin sich etwa vor einem ihrer Gemälde in schicken Kleidern unterhalten – nur eben nicht auf der Art Basel Miami Beach, sondern ganz offensichtlich in Andrews Wohnzimmer. Getreu dem Motto: „Dress for the job you want, not the one you have.“