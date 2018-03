Wie Elon Musk das South by Southwest-Festival sprengte

Musk lässt seine Fans an diesem Tag auch ein wenig in seinen Alltag blicken. Nur zwei Prozent seiner Zeit verbringe er mit dem jüngst gegründeten Unternehmen The Boring Company. Es soll Tunnels unter Los Angeles bauen, damit die Menschen nicht mehr im Stau stehen müssen. „Wir haben das Unternehmen am Anfang mehr aus Spaß gegründet, weil der Name so lustig klang“, sagt er. The Boring Company mache inzwischen aber große Fortschritte, den Rest seiner Arbeitszeit gehöre dennoch ganz Tesla und SpaceX.