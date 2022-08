Taiwan-Konflikt „Die Chipkrise der vergangenen zwei Jahre war ein müder Vorgeschmack“

Was heißt das konkret?

Um es deutlich zu sagen: Deutsche Unternehmen aller Größe würden stillstehen, wenn die Lieferungen aus Taiwan ausfielen – egal ob Hidden Champion im mittelständischen Maschinenbau oder Hightech-Konzern im Dax. Ein Versuch Chinas, sich die Insel einzuverleiben, würde die ganze Weltwirtschaft erschüttern, weil die Produktion der IT-Komponenten schlagartig zum Erliegen käme. Aber kaum ein Land etwa in Europa würde das so hart treffen, wie den Hightech-Produktionsstandort Deutschland.



Lesen Sie auch: Die Taiwan-Eskalation hat auch ökonomische Gründe



Diese Erkenntnis verbreitet sich langsam in den Vorstandsetagen und den Beschaffungsabteilungen der Unternehmen. Die Chipkrise der vergangenen zwei Jahre war ein müder Vorgeschmack auf das, was der Wirtschaft drohte, wenn China wirklich hier einmarschierte.