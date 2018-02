Auch Pörksen wittert die Gefahr - und bringt die „konkrete Utopie einer redaktionellen Gesellschaft“ ins Spiel, in der die „Prinzipien eines ideal gedachten Journalismus zum Bestandteil der Allgemeinbildung“ gehören. Das heißt, der Mensch in der Empörungsdemokratie soll darin geschult werden, zweite Meinungen einzuholen und seinem Urteil zu misstrauen, eine gesunde Skepsis zu pflegen und die Transparenz seiner Quellen offenzulegen - schließlich geht es „darum, den Geist im Entscheidungskampf um Klarheit zu bewaffnen“, zitiert Pörksen den Philosophen Edgar Morin. Anders gesagt: Pörksen will praxisjournalistisch dahin, wo Habermas philosophisch herkommt - will „Prozesse der Wissensentstehung“ anstoßen und „kollaborative Intelligenzleistungen“ ermöglichen. Aber was, wenn Trump am Ende nicht nur von Habermas unbeeindruckt wäre - sondern auch von Pörksen?