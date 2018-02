Das Gift der asozialen Medien

Anders gesagt: Habermas wandte Kants Moraltheorie auf den Raum an, dessen Entstehen und Wandel er 1962 so großartig beschrieben hatte: auf den Raum der Öffentlichkeit. Die Bestimmung ethischer Normen folge in modernen Gesellschaften nicht mehr individuellen Erwägungen („das Gewissen“) wie bei Kant, so Habermas, sondern entstehe in einem intersubjektiven, herrschaftsfreien Dialog. Von dessen Vorzügen überzeugen sich die Menschen im Vollzug des Austauschs von Argumenten - etwa weil dieser Austausch Voraussetzung und Bedingung der Meinungs- und Redefreiheit in einer liberalen Demokratie sei.