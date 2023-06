Was also, wenn sich nicht nur staatskapitalistische Durchregierungsstaaten und großkapitalistische Plattformkonzerne darin einig wären, die Menschen künftig echtzeitanalytisch zu bewirtschaften und die Wirtschaftswelt aus dem Arkanum ihrer Codes und KI zu regieren – mit der „unsichtbaren Hand des Plans“? Sondern wenn auch Ministerialbürokratien und Klimaaktivisten sich die Hände reichen und sagen: Keine schlechte Idee? Kündigt sich hier eine Art „kybernetisches Regieren“ an – mit dem Ziel, die Welt gleichsam in Reibungslosigkeit aufzulösen dank der Prognosekraft Künstlicher Intelligenz? Auch hier droht die Demokratie ein Opfer zu werden, wenn auch ihrer vorgeblichen Freunde.



