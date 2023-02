Thelen bleibt Tesla also treu – Kryptowährungen dagegen sind in einer neuen Variante des Fonds nicht mehr enthalten. Anleger können sich jetzt also entscheiden zwischen der klassischen Variante inklusive Kryptowährungen und einer ganz kryptofreien Version. Als Statement gegen Bitcoin und Co. will Thelen das nicht verstanden wissen. „Ich glaube, dass Kryptowährungen eine starke Zukunft haben“, sagt Thelen. Einige Fondsanleger wollten nur lieber ihre Coins in einem eigenen Wallet verwalten, einer eigenen virtuellen Brieftasche also.