Tech-Konzern: Gewinn des weltgrößten Chipherstellers TSMC steigt um 80 Prozent – Investitionen trotzdem gekürzt

Auf die Frage nach seinen möglichen Expansionsplänen in Europa erklärte TSMC-Chef C.C. Wei, es sei noch nichts entschieden. „Wir werden unseren Auslandsanteil in der Fertigung basierend auf den Kundenbedürfnissen, der Geschäftsmöglichkeit und auch der Effizienz und Wirtschaftlichkeit des Betriebs weiter erhöhen“, sagte er. „Ob wir also in Europa sein werden, prüfen wir gerade und schließen keine Möglichkeit aus.“