Tech-Konzern: US-Gericht: Apple muss externe Zahlungsmöglichkeiten im App-Store zulassen

Der US-Technologieriese Apple darf laut einer Entscheidung eines US-Berufungsgerichts weiterhin eine Verkaufsprovision von bis zu 30 Prozent in seinem App-Store einstreichen, muss aber Links zu externen Bezahlmöglichkeiten zulassen. Im Streit mit dem Spiele-Entwickler Epic Games hat ein US-Berufungsgericht am Montag eine Anordnung aus dem Jahr 2021 bestätigt, wonach Apple App-Entwickler nicht daran hindern kann, Links in ihre Anwendungen einzubauen, die Nutzern Zahlungen außerhalb des Apple-eigenen In-App-Kaufsystems ermöglichen.