Technologie Chip-Designer ARM erhöht vor US-Börsengang angeblich die Preise

23. März 2023

Preiserhöhungen sollen das Unternehmen für potentielle Investoren attraktiver machen, so ein Brancheninsider. In Zukunft will der Chip-Hersteller Lizenzgebühren nicht mehr am Wert des Chips messen.