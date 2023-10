Technologie: Chip-Geschäft drückt Samsung-Bilanz – Aktie legt deutlich zu

Verluste der Halbleiter-Sparte haben Samsung erneut einen Gewinneinbruch eingebrockt. Allerdings fiel der Rückgang geringer aus als befürchtet und nährte Hoffnungen auf eine Erholung des Geschäfts. Vorläufigen Berechnungen zufolge sei der operative Gewinn im dritten Quartal um 78 Prozent auf umgerechnet 1,69 Milliarden Euro zurückgegangen, teilte der weltgrößte Anbieter von Speicherchips und Smartphones am Mittwoch mit. Analysten hatten mit einem Minus von 80 Prozent gerechnet. Samsung-Aktien stiegen daraufhin an der Börse in Seoul um mehr als drei Prozent.