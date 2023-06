Technologie-Investor: Finanzinvestor General Atlantic steigt bei Atoss Software ein

Der Statthalter von General Atlantic in Deutschland, Jörn Nikolay, soll der Vereinbarung zufolge als viertes Mitglied in den Aufsichtsrat von Atoss Software einziehen. Die Aufstockung des Gremiums muss aber erst noch von einer außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen werden. General Atlantic ist in Deutschland unter anderem als Investor in das Fernbus-Netzwerk Flixbus und in die Start-up-Beteiligungstochter von ProSiebenSat.1 bekannt.