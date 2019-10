Technologie-Start-ups „Gründer in Osteuropa haben mehr Biss“

Das immer noch vorherrschende Wohlstandsgefälle zahlt letztlich also auf den Unternehmergeist ein?

Ja genau, daher haben viele Gründer in Osteuropa auch mehr Biss – denn die Lebensqualität ist dort noch nicht so hoch. In Deutschland, Österreich und der Schweiz fühlen sich viele Menschen dagegen eher schon wie im gemachten Nest. Das spielt da sicher mit hinein. Und der Wunsch, in die Welt hinaus zu ziehen. Osteuropa war für die USA ja schon immer eine Quelle für intellektuelle Zuwanderung. Viele wollen sich mit Exzellenz und hohem Ehrgeiz in ihrer jeweiligen Disziplin nach oben arbeiten. Außerdem ist Unternehmertum für viele Osteuropäer eine sehr interessante Option. Eine Art Sprungbrett. Weil es dort die klassische Konzernkarriere etwa bei Siemens oder BMW in der Form gar nicht gibt.



Wie sieht es denn mit den Finanzierungsmöglichkeiten für Start-ups in Osteuropa aus – bekommen die überhaupt Kapital?

Wir als Capital300 wollen die besten Unternehmer Osteuropas und der deutschsprachigen Region mit dem weltbesten Kapital zusammenbringen. Wie wichtig das ist, zeigt das Beispiel Skype: Deren Aufstieg hat Estland und Schweden deutlich verändert. Beide Länder haben es geschafft, beim Skype-Exit an Ebay im Jahr 2005 viel Geld in die Hände von Software-Ingenieure zu bringen. Und genau das braucht es, um die Start-up-Szene voranzubringen.