Technologieinvestor: Insider: Chipdesigner ARM forciert Pläne für größten Börsengang des Jahres

Damit wäre der Weg für den bisher größten Börsengang des Jahres geebnet. Der britische Chip-Designer, auf dessen Entwürfen praktisch alle Smartphone-Prozessoren basieren, strebt den Informationen zufolge noch in diesem Jahr an die New Yorker Technologiebörse Nasdaq und peilt dabei acht bis zehn Milliarden Dollar an Erlösen an.