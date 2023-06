Technologiekonzern: Finanzinvestor Silver Lake sichert sich 63 Prozent an Software AG

Die übrigen Anteilseigner bekommen nun vom Dienstag an bis zum 17. Juli eine zweite Chance, Silver Lake ihre Software-AG-Aktien für je 32 Euro anzudienen. Der neue Mehrheitseigentümer will die Software AG so schnell wie möglich von der Börse nehmen, um deren Umbau ohne den Druck von den Kapitalmärkten anzugehen. Der Vorstand der Software AG hatte sich ebenso hinter den Plan des Finanzinvestors gestellt wie Firmengründer Peter Schnell, dessen Software AG-Stiftung 25 Prozent der Anteile an Silver Lake verkauft hat.