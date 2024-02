Telekommunikation: Deutsche Telekom setzt sich ambitionierte Ziele

In den vergangenen Monaten hatte der Bonner Telekomkonzern in Deutschland allein im wichtigen Mobilfunk-Geschäft 1,2 Millionen Vertragskunden hinzugewonnen. Bei der US-Tochter T-Mobile waren es sogar 3,1 Millionen. Auf dieser Basis stellte Höttges für 2024 einen Anstieg des Betriebsergebnisses um sechs Prozent auf 42,9 Milliarden Euro in Aussicht. Der Cash Flow solle um 16 Prozent auf 18,9 Milliarden Euro klettern.