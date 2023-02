Telekommunikation : Störung bei T-Mobile – Tausende US-Nutzer ohne Verbindung

Technische Probleme haben am Dienstag einen Teilausfall des US-Netzes von T-Mobile US verursacht. „Unsere Teams sind dabei, ein Problem mit einer Glasfaserleitung eines Drittanbieters zu beheben, das zeitweise einige Sprach-, Nachrichten- und Datendienste in verschiedenen Gebieten beeinträchtigt hat“, schrieb Neville Ray, Technik-Chef des Mobilfunkers, auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Zur Zahl der Betroffenen machte er keine Angaben.