Telekommunikation: Telefonica Deutschland will Rekordjagd 2024 fortsetzen

Haas bezeichnete das Gutachten als Sturm im Wasserglas. Die BNetzA habe in dieser Frage einen Ermessensspielraum. Eine Abgabe von Frequenzen an 1&1, das seine Auflagen für den Netzaufbau verfehle, würde die Verbindungsqualität sämtlicher Mobilfunkkunden in Deutschland schmälern.