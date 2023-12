Telemedizin „Das ist alles nur in Teilen digital“

Seit Anfang 2022 gehört Ihr Unternehmen zum aus Polen stammenden Digital-Health-Pionier Docplanner. Was kann Deutschland von den Vorreitern bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen lernen, um endlich schneller voranzukommen?

Was ich vor allem mit großer Begeisterung beobachte, ist eine Region, die wir nicht auf dem Schirm haben für Digitalisierung und die uns gerade Schnelligkeit vorlebt – das Gesundheitswesen in Lateinamerika. Das hat den simplen Grund, dass es dort keine erste Digitalisierungswelle in den Neunzigerjahren wie in Deutschland gab. Daher existieren dort keine vor Ort installierten Altlösungen, die jetzt den Fortschritt verlangsamen. Stattdessen können diese Länder direkt auf flexible Cloud-basierte Lösungen gehen.