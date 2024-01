Terra Quantum „Klassische KI stößt zunehmend an Grenzen“

Welche anderen Anwendungen profitieren schon heute von Quantenalgorithmen?

Eigentlich alle komplexen Big-Data-Analysen, beispielsweise Simulationen in der Chemieindustrie oder für maschinelles Lernen in der Bilderkennung. Letzteres kommt etwa in der Automobilindustrie beim autonomen Fahren zum Einsatz, aber eben auch in der Medizin bei der Erkennung von Hautkrebs. Für einen großen Einzelhändler mit 7000 LKW haben wir die Routenplanung optimiert, die normalerweise mit 30 Prozent Leerstand durch die Gegend fahren. Aufgrund der optimierten Lieferfahrten kann das Unternehmen nicht nur CO2 einsparen, sondern beim zukünftigen Einsatz über die gesamte Flotte auch mehr als 60 Millionen Euro Transportkosten. Insgesamt haben wir mittlerweile mehr als 150 Einsatzszenarien in den verschiedensten Branchen identifiziert, in denen unsere Algorithmen für unsere Kunden signifikante Wettbewerbsvorteile bringen.