Timnit Gebru: „Wenn Probleme uns nicht betreffen, halten wir sie nicht für wichtig“

So lange sich also nur ein paar Engagierte freiwillig dafür einsetzen, wird sich nichts ändern?

Nein, dann passiert nichts. Gerade stemmen diesen Kulturwandel in vielen Unternehmen jene Mitarbeiter, die wegen ihres Geschlechts, ihrer Herkunft oder ihrer sexuellen Orientierung ohnehin schon Außenseiter sind. Und weil viele diese Veränderungen gar nicht für notwendig halten, werden diese Leute noch weiter an den Rand gedrängt.