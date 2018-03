Mit ihren zum "Kondolenz"-Button erklärten Like-Buttons haben Bild und Stern auf Facebook inzwischen 108.000 und 54.600 Klicks generiert. Und natürlich ist es so, dass eine hohe Interaktion mit dem Beitrag eines Teilnehmers bei Facebook für eine bessere Sichtbarkeit weiterer Beiträge sorgt. Auch sonst waren die großen Medien mit ihren Meldungen über den Tod des 51-jährigen Schauspielers sehr erfolgreich. Zählt man alle Interaktionen auf sozialen Netzwerken (Google+, Twitter, Facebook) zusammen, dann haben sich mit der reinen Nachricht von Spiegel Online 14.771 Leute auseinandergesetzt, mit der von Bild 14.633 Mal. Die Welt brachte es auf 6706, die Tagesschau immerhin auf 6234 Interaktionen in sozialen Netzwerken. Das ist viel. Selbst eine Trauerbekundung des streitbaren Comedians Oliver Pocher findet innerhalb kürzester Zeit unzählige Interaktionen. Als dieser am Montagabend um 23.26 Uhr sein Beileid bekundete, hatten innerhalb neun Minuten 2153 Leute "Gefällt mir" geklickt. Und zwar nicht, weil sie sich über den Tod des Schauspielers freuten.