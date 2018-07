Trügerische Sicherheit Antivirensoftware bietet Schutz – doch keiner weiß, wie gut genau

Den Wunsch vieler Kunden nach mehr Transparenz will das BSI trotzdem aufgreifen und eine eigene Initiative starten. Noch in diesem Jahr will die Behörde einen Katalog mit Mindestanforderungen an IT-Sicherheitsprodukte aufstellen und veröffentlichen. Ganz oben auf der Liste für die Sicherheitsanbieter soll dann der Einbau eines Schaufensters für die bisher so undurchsichtige Blackbox stehen. „Die Nutzer müssen alle Daten anschauen können, die durch die Leitung fließen, und das Gesehene auch dokumentieren und aufzeichnen können“, fordert BSI-Abteilungsleiter Mehrhoff. „Denn nur dann können sie auch kontrollieren, welche Anbieter sich an ihre Versprechen halten.“